С 2023 года пенсии по случаю потери кормильца будут назначаться беззаявительно

Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется. Соответствующий законопроект разработал и разместил на общественное обсуждение Минтруд России.

В настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца. Предлагаемые законопроектом изменения механизма назначения пенсии позволят устанавливать эту пенсию без личного обращения, в соответствии с принципами социального казначейства.

Напомним, ранее в рамках социального казначейства были внесены изменения, которые позволят с 1 января 2022 года назначать беззаявительно пенсию по инвалидности. Решение о назначении пенсии по инвалидности будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов.

Минтруда России.