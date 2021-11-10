Нужна ли шумерлинцам электричка?

АО «Содружество», являющееся официальным перевозчиком в пригородном железнодорожном сообщении на полигоне девяти субъектов Российской Федерации в Приволжском и Уральском федеральных округах, рассматривает возможность организации движения пригородных поездов на участке Сергач – Шумерля – Канаш.

С целью определения возможного пассажиропотока, шумерлинцев приглашают принять участие в опросе о необходимости такого направления пригородного сообщения (опрос размещен в сторис в Instagram администрации gshum.administraciya, а также в сообществе Город Шумерля Чувашской Республики в ВКонтакте)

Так же укажите удобное время прибытия и отправления электропоездов в комментариях.⁣

Администрация г. Шумерли.