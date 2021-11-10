Глава Чувашии поздравляет с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел по Чувашской Республике!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы всегда стоите на страже общественного порядка и безопасности граждан. Ваши профессионализм и принципиальность, ответственность и неравнодушие при выполнении возложенных задач являются залогом благополучия общества.

Уважаемые ветераны! Благодаря вам сложились сильные и глубокие традиции служения своему народу и Отечеству. На вас равняются молодые сотрудники. Для них вы являетесь примером стойкости и воли, уважения к человеку и его правам.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, новых достижений и успехов в службе!

Благополучия и счастья вам и вашим близким!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.