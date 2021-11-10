Глава Чувашии поздравляет с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел по Чувашской Республике!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы всегда стоите на страже общественного порядка и безопасности граждан. Ваши профессионализм и принципиальность, ответственность и неравнодушие при выполнении возложенных задач являются залогом благополучия общества.
Уважаемые ветераны! Благодаря вам сложились сильные и глубокие традиции служения своему народу и Отечеству. На вас равняются молодые сотрудники. Для них вы являетесь примером стойкости и воли, уважения к человеку и его правам.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, новых достижений и успехов в службе!
Благополучия и счастья вам и вашим близким!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.
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