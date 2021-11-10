В Чувашии обсудят развитие детского туризма

Повышение доступности и популяризация туризма для детей школьного возраста станет ключевой темой совещания с туроператорами Чувашии. 11 ноября в 14:00 в центре «Мой бизнес» с представителями отрасли встретится руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

Комплекс мер предусматривает выделение в 2022 году субсидий из федерального и республиканского бюджетов, которые простимулируют путешествия 2955 учащихся 5 – 9 классов из Чувашии.

Туроператоры получат возможность реализовать готовые туристские продукты: оказание услуг по проживанию, питанию, проведение экскурсий и мастер-классов для детей.

Важное требование к турпродукту – продолжительность путешествия не менее 24 часов подряд. Предусмотрено, что на каждого ребёнка будет выделено порядка 7000 рублей.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.