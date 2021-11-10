Взаимодействие полиции и общества

Основной предпосылкой партнерства между полицией и обществом является необходимость повышения уровня вовлеченности населения в дело обеспечения безопасности и общественного порядка, а также решения проблемы преступности в местах проживания граждан, поскольку эти задачи не могут быть решены силами одной лишь полиции. Для достижения подобных партнерских отношений, полиция должна:

-быть узнаваемой и доступной для населения;

— знать население на подведомственной территории и быть известной ему;

— отзываться на нужды населения;

-прислушиваться к проблемам граждан;

-отчитываться в своих действиях и достигнутых результатах.

Ожидаемый обществом эффект от работы полиции возможен лишь при поддержке со стороны населения. Перемены предусматривают повышенные требования к работе полиции, законности и эффективности ее деятельности. Представление об органах правопорядка складывается в первую очередь на основе личного контакта с сотрудниками. Не случайно особое внимание уделяется сегодня повышению профессиональных и личностных требований к кадровому составу полиции. Приняты дополнительные меры по созданию механизмов, не позволяющих поступить на службу непрофессионалам, людям, имеющим корыстные мотивы, тем, кто личные интересы ставит выше интересов общества.

Население рассчитывает на высокопрофессиональный подход к защите своих прав и свобод. А это в свою очередь предполагает более цивилизованную модель сотрудничества между полицией и гражданами. Отрадно, что среди жителей нашего города есть граждане, чье неравнодушное отношение к происходящему вокруг, активная гражданская позиция стали залогом успешного раскрытия сотрудниками полиции преступлений. В настоящее время среди жителей г. Шумерля и Шумерлинского района активизировалась гражданская позиция. В первую очередь, это связано с тем, что участились факты «телефонного мошенничества». МО МВД России «Шумерлинский» через средства массовой информации доводят до населения эти факты, и в дежурную часть отдела поступают телефонные звонки от граждан, которые не попались на уловки мошенников. Из этого следует, что работа полицейских была не напрасна, и граждане сознательно подошли к этой проблеме.

Формируемая сегодня законодательная основа призвана сделать работу полиции более «прозрачной» для общества, а органы правопорядка – открытыми для диалога с гражданами. Партнерская модель взаимоотношений полиции и общества – это шаги навстречу друг другу.

Необходимо довести до каждого, что предотвращение и раскрытие преступлений – это сложный, трудоемкий процесс, который не возможен без доверительных отношений с населением.

Жители нашего города и района хотят знать о полиции больше, они заинтересованы в получении объективной информации о криминогенной обстановке, об охране правопорядка и о том, как обезопасить себя от преступников. Для этого сотрудники МО МВД России «Шумерлинский»

проводят встречи с работниками предприятий, учебных заведений, а также разрабатывают памятки, адресованные жителям г. Шумерля и Шумерлинского района.

Если вы стали свидетелем преступления или располагаете информацией, которая может помочь следствию, сообщите об этом по телефонам:

2-25-50 или 02 – дежурная часть полиции;

3-15-60 – начальник уголовного розыска.

(анонимность гарантируется!)

Межмуниципальный отдел МВД России «Шумерлинский».