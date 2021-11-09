Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Коллектив и старший повар школьной столовой школы №2 г. Шумерля — Иванова Елена Александровна обеспечивают полноценное и сбалансированное питание, которое способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, а также создаёт условия к их адаптации к современной жизни.

С 21 октября 2021 года в Чувашской Республике прошел конкурс «Лучшая столовая школы», который включал в себя два этапа: 1 этап – представление портфолио городских и сельских школьных столовых; 2 этап – творческий, в рамках которого участники продемонстрировали видеоролики, буклеты, эссе, презентации о деятельности школьной столовой.

Комиссия оценивала конкурс по следующим критериям: презентабельность, оригинальность, соответствие представленных материалов технологическим картам, двенадцатидневному меню и т.д. По итогам двух этапов призовые места распределились следующим образом:

Номинация «Лучшая столовая городской школы»

1 место – МАОУ «СОШ 65» г. Чебоксары

2 место – МАОУ «СОШ № 59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары

3 место – МБОУ «СОШ №2» г. Шумерля

3 место – МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары

Победителям конкурса будут вручены дипломы от Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Источник: сайт администрации Шумерли.