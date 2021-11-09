Чувашские экспортеры могут получить доступ к ведущим маркетплейсам

Такую возможность для экспортно-ориентированных предприятий открывает онлайн-платформа «Мой экспорт». На этом ресурсе объединены порядка 80 интернет-площадок: Alibaba, Amazon, Ebay, Etsy.

Новый сервис на платформе «Мой экспорт» начал работу недавно. Чтобы выбрать подходящий маркетплейс необходимо заполнить анкету, затем будут даны индивидуальные рекомендации. После проведенного анализа и подбора площадки субъект МСП может воспользоваться услугой по его размещению на рекомендованных электронных торговых площадках, отмечают в секторе развития внешних связей Минэкономразвития Чувашии. Все подробности специалисты готовы прокомментировать по телефону 56-52-34.

Одна из ключевых задач – рост объема экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас предприятия Чувашии реализуют свою продукцию в 76 стран мира. Наибольшим спросом пользуются кондитерские изделия, химические препараты, спортивное и игровое оборудование.

«Количество экспортно-ориентированных предприятий в Чувашии растет. Платформа «Мой экспорт» здесь только в помощь. Механизм продвижения продукции на международных маркетплейсах является одним из наиболее эффективных способов выхода на экспорт российских компаний, так как имеет относительно низкие затраты для осуществления экспорта, предоставляет возможность найти зарубежного партнера, протестировать востребованность продукции и быстро заключить экспортную сделку», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.