Дмитрий Николаевич Андреев: «Первые шаги, чтобы стать полицейским»

— Какие условия существуют сегодня для тех, кто желает связать свою судьбу с полицией?

— На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Предельный возраст поступления на службу — 40 лет.

Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят:

- военно-врачебную комиссию;

- профессиональный психологический отбор: тестирования, направленные на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, злоупотребления алкоголем или токсическими веществами;

- проверку уровня физической подготовки.

— Какое необходимо образование для поступления на службу в полицию? Обязательно ли быть юристом?

— Для кандидатов на должности дознавателя, следователя высшее юридическое образование обязательно. По иным должностям в полиции (оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный, оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлениями, по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники патрульно-постовой службы и др.) юридическое образование не требуется.

— Нужно ли отслужить в армии, прежде чем идти в полицию?

— При исполнении служебных обязанностей на сотрудников органов внутренних дел, в большинстве случаев, возлагаются повышенные физические и психические нагрузки (например, обращение с огнестрельным оружием, служебные командировки, применение специальных средств и физической силы для пресечения преступлений либо административных правонарушений и др.). В связи с этим, при приеме на определенные должности предпочтение отдаётся молодым людям, прошедшим службу в Вооруженных силах, в то же время это не является основанием для отказа в приеме на службу в органы внутренних дел.

- А есть ли вакансии для представительниц женского пола?

— Для девушек мы можем предложить вакантные должности следователей, дознавателей, инспекторов по делам несовершеннолетних.

— Существуют ли какие-то нормы социальной поддержки от государства сотрудникам полиции?

— МВД России находится на полном государственном обеспечении. Сотрудникам предоставляется:

100 %-ная оплата больничных листов;

бесплатное медицинское обслуживание в собственной поликлинике;

льготные путевки на санаторно-курортное лечение в дома отдыха на курорты Российской Федерации (ежегодно);

бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД России;

денежное довольствие наших сотрудников выше средней заработной платы по Чувашской Республике (молодой сотрудник уголовного розыска, следователь или участковый получают 36-40 тыс. рублей);

основной отпуск 40 календарных дней и дополнительные отпуска до 24 дней.

Срок службы для назначения пенсии — 20 лет (в выслугу лет в ОВД входит: служба в Вооруженных Силах и очное обучение в ВУЗах и ССУЗах до поступления на службу в ОВД).

Льготная выслуга лет при прохождении службы в должности инспектора ДПС ГИБДД, в изоляторах временного содержания и подразделениях конвоя (1 год за 1,5 года).

- А как быть тем, кто еще находится за школьной скамьей, но уже интересуется службой в органах внутренних дел? Куда можно обратиться девчонкам и мальчишкам для дополнительной подготовки? И какая работа в целом проводится Министерством в этом направлении?

— МВД по Чувашской Республике ежегодно осуществляет отбор и направление кандидатов на очное обучение в образовательные организации МВД России. Подготовка квалифицированных кадров осуществляется в образовательных организациях МВД России за пределами Чувашской Республики: в городах Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, Воронеж, где готовят специалистов для службы в органах внутренних дел по специальностям: «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная экспертиза», «Экономическая безопасность», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности».

В образовательные организации МВД России принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Абитуриенты должны отвечать следующим основным требованиям: иметь среднее (полное) общее, начальное профессиональное (с получением среднего (полного) общего) или среднее профессиональное образование; быть годными по уровню физической подготовки и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, иметь результаты ЕГЭ по прибытии в учебное заведение.

После поступления в образовательные организации МВД России курсанты пользуются социальными льготами и гарантиями, предоставленные для сотрудников органов внутренних дел. Лица, окончившие институт, получают диплом о высшем образовании государственного образца, прибывают к нам готовыми сотрудниками в звании «лейтенанта полиции» и назначаются на должности для прохождения дальнейшей службы на контрактной основе.

МВД по Чувашской Республике в целях героико-патриотического воспитания учащихся, популяризации службы в органах внутренних дел, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, проводит работу с учащимися средних общеобразовательных школ республики.

3 октября 2007 года в СОШ № 14 г. Чебоксары был создан первый кадетский класс милицейской направленности. В 2017 году школа переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа имени генерал-майора милиции В.А. Архипова».

В соответствии с программой подготовки кадетов по специальным предметам сотрудниками МВД по Чувашской Республике на постоянной основе еженедельно проводятся занятия с кадетами 9-11 полицейских классов «Кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова» по следующим предметам: «Правовая подготовка», «Введение в специальность сотрудника правоохранительных органов», «Основы криминалистики», «Информационные средства и связь на службе в полиции», физическая подготовка «Самбо».

Всего в Чувашской Республике функционирует 54 кадетских класса в 9 среднеобщеобразовательных учебных заведениях, в которых обучается 1238 учеников.

Учащиеся кадетских классов полицейской направленности с удовольствием посещают занятия, проводимые сотрудниками и ветеранами органов внутренних дел. С ними проводится разъяснительная работа по вопросам поступления выпускников в высшие учебные заведения МВД России, оказывается содействие в организации и проведении занятий по правовой, физической и специальной подготовке, организовываются профилактические беседы о недопустимости правонарушений. Ношение кадетской формы дисциплинирует учеников.

26 октября 2021 года исполнилось 15 лет Детской полицейской академии, которая функционирует на базе Дворца детского юношеского творчества в Чебоксарах как организация дополнительного образования. Сюда принимаются учащиеся школ, начиная с 7 класса.

В течение трех лет слушатели академии изучают основы государства и права, уголовное, административное, трудовое и гражданское право, основы криминалистики, огневую и строевую подготовки, спортивный и боевой разделы самбо.

В академии функционирует группа показательных выступлений рукопашного боя и музыкальное отделение (отделение барабанщиц).

По окончании 3-летнего срока обучения, каждый выпускник получает свидетельство об окончании Детской полицейской академии.

Выпускники кадетских классов и полицейской академии поступают в различные вузы Российской Федерации по линии МВД, МЧС, Прокуратуры, Министерства обороны России.

По всем вопросам трудоустройства, поступления на учебу, на службу в МВД России можно обратиться в отдел кадров территориальных органов внутренних дел по месту жительства или в отдел кадров МВД по Чувашской Республике по телефонам: (8352) 24-12-93, 24-11-24, 24-18-79, 24-20-99, 24-20-71, 24-20-56.

Источник: МВД по Чувашии.