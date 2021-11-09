День открытых дверей ЧувГУ пройдет в онлайн формате

13 ноября в 13.00 Чувашский госуниверситет приглашает на трансляцию в официальную группу вуза в социальной сети ВКонтакте

Самый удобный способ познакомиться с вузом – это День открытых дверей. В этом году он будет проходить в Чувашском госуниверситете в уже привычном онлайн формате. На традиционном мероприятии студенты и преподаватели расскажут будущим выпускникам школ, колледжей и техникумов об учебе на факультетах и о том, чем студенты занимаются после лекций: о творческих студиях и спортивных секциях, научных клубах и добровольческих инициативах, студенческих мероприятиях и конкурсах. Многоформатная экосистема вуза позволяет учащимся Чувашского госуниверситета развивать способности и таланты во всех направлениях.

13 ноября Чувашский госуниверситет организует онлайн-трансляцию, во время которой участники мероприятия узнают:

— о новых правилах приема в ЧувГУ – многопрофильный конкурс и результаты ЕГЭ на выбор из трех (!) предметов и др.;

— какими способами можно поступить в ЧувГУ;

— за какие достижения можно получить бонусы при поступлении;

— об организации учебного процесса в ЧувГУ;

— о стипендиальной системе в вузе;

— о разнообразии внеучебной деятельности студентов и возможностях развития;

— о востребованных профессиях;

— о практике и стажировке: где проходят практику студенты ЧувГУ и какой опыт получают;

— о трудоустройстве: где работают наши выпускники, и как вуз содействует в этом.

На Дне открытых дверей принято знакомиться с учебными аудиториями и лабораториями, инфраструктурой вуза, с преподавателями интересующих факультетов. Всё это уже доступно в информационной среде – виртуальную экскурсию «360 градусов» по факультетам можно посетить здесь: https://vk.cc/c7MavK , получить информацию об интересующих факультетах — в альбоме Дни открытых дверей факультетов https://vk.cc/aC1wWg, а узнать некоторые подробности о специальностях, получаемых в вузе – в интервью деканов https://vk.cc/axb4mU)

Присоединиться к прямому эфиру можно в группе ЧГУ им. И.Н. Ульянова социальной сети ВКонтакте https://vk.com/chuvsu. Вопросы можно задать заранее здесь https://forms.gle/1jsWDzXRV7yfp11i7