В Шумерле состоится II Ярмарка православных идей

30 ноября детский центр православной культуры «Благодать», открывшийся в 2020 году при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» и администрации города, вновь организует ярмарку православных идей «С любовью к вере».



Как рассказала газете руководитель центра и координатор мероприятия Елена Каширина, ярмарка состоится по благословению настоятеля храма преподобного Серафима Саровского города Шумерли протоиерея Владимира и вновь в дистанционном режиме — в официальной группе центра в сети «ВКонтакте». Программа ярмарки разнообразна, ориентирована на разный возраст. В ней могут принять участие учреждения дополнительного образования, культуры, детские и молодежные творческие коллективы, студии и центры, школы, детские сады, воскресные школы, приходы, самодеятельные творческие коллективы, индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки в возрасте от 6 лет. Вне зависимости от места проживания, рода деятельности и национальной принадлежности каждый желающий может направить в адрес организаторов мероприятия свою ярмарочную идею.



Работать предстоящая ярмарка будет по девяти основным направлениям: выставки икон и церковной утвари секции «Весь мир – божественных даров святая чаша», выставки тематической литературы от библиотечных сообществ, издательств «В начале было Слово…», выставки творческих работ и сувенирных поделок «Диво дивное руки творят», беседы со священнослужителями и просмотр мультфильмов и познавательных программ «И нравы, и язык, и старина святая», мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров ручной работы «Чудеса умелых рук», концертная программа "Звуки мира, радости, любви, выставка фотографий духовных святынь и экспонатов, паломнических маршрутов, известных духовников «Духовной радости сиянье», выступление чтецов художественного слова «Да не погаснет в душах свет» и, наконец, литературная площадка «Судьбы. Люди. Имена».



Чтобы стать участником ярмарки, нужно вступить в группу центра «Благодать» (https://vk.com/club194267892) и направить свою заявку вместе с работой (видео роликом, выступлением) на адрес центра: vavus07@yandex.ru до 29 ноября. Обязательно указать хештег #Ярмарка 2#ЧувашияШумерля. Узнать подробности можно, связавшись с Еленой Кашириной по телефону +79033452335.