Врач-антипрививочник умер от ковида в Челябинске

Он пытался лечить коронавирусную инфекцию гомеопатией, а для профилактики ковида рекомендовал «повышать вибрации» с помощью тибетских «поющих чаш».

Юрий Попов, будучи гомеопатом, считал, что любые прививки являются вторжением в иммунную систему организма. Об этом он высказывался в своем блоге. Врач утверждал, что «здоровье организма — это генетически заложенная частота, а вторжение первичного материала — это изменение частотных характеристик в организме, которое может надломить иммунитет».

По мнению Юрия Попова, все медицинские препараты должны были быть исследованы в течение пяти лет. Сам гомеопат прививку от COVID-19 не ставил. По отзывам коллег, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Для многих он был близким человеком. Его называли «волшебный доктор» и это действительно было так. Юрий Попов был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее», — написала на странице клиники в соцсети «ВКонтакте» Наталья Щеколдина, коллега покойного главврача.

Источник: информационное агентство URA.RU.