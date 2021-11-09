Вернуть затраты на приобретенное оборудование претендуют 13 организаций

Межведомственная комиссия провела второй этап отбора претендентов на субсидию по возмещение затрат на приобретенное оборудование. Изначально документы подали 33 субъекта МСП, к участию допустили 13 организаций.

На визуальный осмотр оборудования выезжала рабочая группа. Это обязательное требование.

Максимальная сумма возмещения для действующих более года индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит 10 миллионов рублей, для вновь зарегистрированных – не более 1,5 миллионов.

«Возмещение затрат за приобретённое оборудование – крайне важная мера. До десяти миллионов рублей могут получить бизнесмены. Средства есть, поддержка реальная. Ключевые требования – чтобы количество людей, которые работают в штате, не сокращалось два года подряд и выручка, чтобы не падала. На мой взгляд, эта мера своевременная», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Решение комиссии по итогам второго отбора претендентов на предоставление субсидии будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что на первом этапе государственную поддержку смогли получить 12 предприятий Чувашии, из республиканского бюджета на субсидии выделено 23,3 миллионов рублей.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.