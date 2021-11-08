С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации

С 8 ноября россиянам через госуслуги начнут выдавать сертификат с QR-кодом, в котором будут отражены сведения о сделанной прививке от коронавируса, противопоказаниях к ней или перенесенном COVID-19. Чтобы получить такой документ, нужно обратиться в поликлинику.

У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, в нем пропишут дату прививки, укажут медицинскую организацию, в которой она была сделана, а также сведения о введенном препарате.

При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации — в документе появится отметка об этом с указанием причины и периода, в течение которого человеку нельзя делать прививку. Также в сертификат врач внесет информацию о перенесенном коронавирусе: он укажет, когда и кем был поставлен диагноз, дату выздоровления пациента.

Все сведения будут формироваться на двух языках: русском и английском языках. Россияне смогут получить такой документ в электронном виде не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выздоровления или выданного заключения об отводе от прививки. Его можно будет заказать и в бумажном виде: для этого потребуется сформировать заявку на госуслугах или обратиться в МФЦ.

Ранее выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся до 1 марта 2022 года.

Источник: rg.ru.