Снова в родной детский сад!

Сегодня, после продолжительного капремонта, свои двери для воспитанников распахнул детский сад № 18 «Алёнушка». Стоит ли говорить, насколько были рады ребятишки и сотрудники, вернувшиеся в родные стены?

В первый день работы учреждение посетили глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин и зам. начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Александра Лобочкова. Они ознакомились с качеством проведённых ремонтных работ, пообщались с руководством и сотрудниками дошкольного учреждения.

Следует отметить, что в рамках программы модернизации образовательных учреждений в детском саду была проделана колоссальная работа. С конца мая, когда был начат ремонт, дети посещали другие детские сады города.

На 26 миллионов рублей, запланированных изначально, и дополнительные 2 с лишним миллиона рублей, выделенные на неучтенные в проекте работы, был утеплен и капитально отремонтирован фасад здания, произведена замена оборудования электрических систем, оконных стеклопакетов и дверных блоков, заменены пожарные выходы, покрашены стены и потолки. Во всех помещениях обновлено напольное покрытие.

Детский сад изменился до неузнаваемости, но, как говорится, нет предела совершенству. Как отметила зав. детским садом Светлана Егорова, на будущий год учреждению хотелось бы попасть в программу с проектом по благоустройству территории. В рамках проекта, который проходит экспертизу, запланировано асфальтирование территории, комплектование участков новым оборудованием, игровыми формами и др.

В ходе рабочего визита руководство города отметило, что положительные перемены — это результат совместных слаженных действий всех участников процесса, и в их адрес в этот день прозвучали теплые слова благодарности.

Т. Александрова.