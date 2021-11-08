08 Ноя

В Чувашии расширен перечень мест массового посещения c доступом только по QR-коду

С сегодняшнего дня вводятся дополнительные ограничения на работу магазинов, реализующих непродовольственные товары. Им разрешено обслуживать только покупателей, имеющих при себе сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании либо справку об отрицательном ПЦР-тесте. Исключение составляют имеющие отдельный вход аптеки, ветеринарные аптеки, оптики, автозаправочные станции, магазины автозапчастей и ритуальных принадлежностей.

Также QR-код потребуется при заселении в гостиницы, базы отдыха, санатории и при посещении администраций муниципалитетов и органов власти.

В силе остаются ограничения на время работы объектов общественного питания (с 23 до 6 часов).

чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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