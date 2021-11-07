8 правил жизни с артритом

Рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-ревматолог Алексей Мешков.

Артрит — это воспаление сустава, при котором происходит отек суставной капсулы и подкожной жировой клетчатки, увеличение количества жидкости в суставе. Сустав становится припухшим, иногда более красным, горячим. Работает он при этом плохо, обычно боли есть и в покое, и при движении.

Не надо путать артрит с артрозом. Артроз чаще развивается во второй половине жизни, в течение нескольких лет и десятилетий, и боль при нём достаточно умеренная. Также обычно нет сильного припухания сустава. Артрит же, напротив — ситуация, как правило, острая, требующая быстрой помощи.

Самые распространенные виды артрита — подагрический, ревматоидный, псориатический. Есть и другие, но общие правила для них едины: