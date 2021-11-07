Мыши угрожают посевам

В Чувашии наблюдается увеличение численности мышевидных грызунов

Специалисты чувашского филиала Россельхозцентра отмечают, что наибольшее количество вредителя зафиксировано в лесополосах, на брошенных землях, на площадях под многолетними травами. Специалисты обследовали 55,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 37,8 % заселены мышевидными грызунами с численностью до 210 жилых нор на одном гектаре.



Максимальное количество было обнаружено в Порецком районе на площади 120 га на залежных землях, численность составила 512 жилых нор на одном гектаре. На площади 1267 га проведена обработка химическим препаратом «Изоцин» БФК, МК. Специалисты рекомендуют для борьбы с мышевидными грызунами проводить истребительные мероприятия с помощью отравленных приманок с нормой расхода до 6 кг приманки на 1 га или же 10 г. на 1 нору.



Мышевидные грызуны причиняют большой вред посевам зерновых культур, многолетним травам, пастбищам. Самый массовый вредитель – полевка обыкновенная, которая заселяет посевы озимых зерновых, пропашные культуры, многолетние травы и пастбища. Самки полевок приносят за один помет в среднем 5-7 (иногда — до 12) детенышей и способны давать потомство через каждые 20-30 суток. Вредоносность полевок очень высокая. Потери зерна озимой пшеницы могут составлять 35-40 %.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике либо в районные, межрайонные отделы филиала.



Чувашский филиал Россельхозцентра.