Жители региона рассказали, почему отказываются от высшего образования

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила у работников Чувашии, не получивших высшее образование, почему они решили не поступать в вуз.

По результатам опроса каждый десятый работник отметил, что не имеет высшего образования и не собирается получать его в будущем. Самой распространённой причиной, по которой работники Чувашии решили не получать диплом высшего учебного заведения, стало то, что, по их мнению, он не гарантирует трудоустройства (48 %). Причем это мнение наиболее распространено среди молодых соискателей от 18 до 24 лет – доля составляет 55 %.



Не менее распространено и мнение о том, что учеба в вузе – это пустая трата времени и лучше учится сразу на работе (28 %). Тройку популярных причин отказа от высшего образования закрывает мнение о том, что профессию в колледже/техникуме получить гораздо выгоднее (20 %).



А. Севостьянова.