Почему в Шумерлинском ММЦ КТ-исследования при подозрении на COVID-19 не проводятся?



Отвечает главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин:

«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Чувашской Республики № 03/21-16595 от 11.10.2021 г. «О временной схеме маршрутизации пациентов Чувашской Республики для проведения компьютерно-томографических исследований при подозрении на вирусную пневмонию, в том числе новую коронавирусную инфекцию COVID-19» жители города Шумерли и Шумерлинского района обеспечиваются КТ-исследованиями только в ЦРБ Алатырского района и в Ядринской ЦРБ. Компьютерная томография в Шумерлинском ММЦ проводится всем нуждающимся жителям Шумерли, Шумерлинского, Порецкого, Красночетайского, Аликовского, Красноармейского, Ядринского, Вурнарского районов, Алатыря и Алатырского района при инсультах, а также травмах, острой хирургической патологии и других случаях сложной диагностики.

Согласно регламенту, на обработку (дезинфекцию) аппарата КТ и помещения после ковидного пациента необходимо порядка 3 часов, а пациентам с инсультами, травмами, острой хирургической патологией и при других случаях сложной диагностики мы обязаны провести КТ-исследование в течение 10 минут с момента поступления. Соответственно, перерыв в 3 часа в работе аппарата недопустим».