С 1 января 2022 года можно обратиться в любой загс

Государственной регистрации подлежат такие акты гражданского состояния, как рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. Такая регистрация производится органом ЗАГС посредством составления соответствующей записи акта гражданского состояния, на основании которой выдается свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.



В настоящее время в большинстве случаев необходимо обращаться в загс по месту наступления события, по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно в любом органе ЗАГС. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение.



С 1 января 2022 года будет действовать экстерриториальный принцип для всех актов гражданского состояния. Гражданин сможет обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, перемены имени, независимо от того, где он находится. Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Теперь в любом загсе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей.



Планируется, что источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет являться только запись в едином государственном реестре ЗАГС, без необходимости оформления бумажного документа. При этом гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал государственных услуг или лично обратившись в орган ЗАГС. Внедрение реестровой модели сделает получение госуслуг еще более удобными для граждан.

Управление МЮ России по Чувашии.