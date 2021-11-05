Автоматическое назначение пенсий инвалидам продлено до марта

В связи с пандемией действует временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности, который позволяет пройти переосвидетельствование без личного присутствия.

Временным порядком предусмотрено, что признание инвалидом (ребенком-инвалидом) гражданина, срок переосвидетельствования которого наступит в период с 1 марта 2022 года, осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности с сохранением причины инвалидности на срок 6 месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Продление инвалидности осуществляется без заявления гражданина (его законного представителя), письменное согласие на проведение освидетельствования также не требуется.



Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия МСЭ передают в Федеральный реестр инвалидов, на основании этих данных фондом назначается и выплачивается пенсия.



Напоминаем, с 2020 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке уже назначается ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата назначается со дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Федерального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной пенсии по инвалидности поступает в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.



КС в г. Шумерле Отделения ПФР по Чувашии.