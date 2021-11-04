Шумерлинский район поздравляет с Днем народного единства

Уважаемые жители Шумерлинского района и города Шумерли!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!

Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества, в котором все мы, граждане России разных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с общим историческим прошлым и общим будущим.

Дорогие жители Шумерлинского района и города Шумерли! Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших наших традиций — патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет праздником доброты, великодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного края и всей России!

Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.