Самостоятельно переписаться на портале госуслуг

россияне смогут до 14 ноября, а не до 8-го, как планировалось ранее.

Продлить онлайн-перепись поручил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом стало известно на пресс-конференции ведомства.

В пресс-службе Росстата пояснили, что сначала планировалось на завершающей неделе, то есть с 8 по 14 ноября, анкетирование проводить лишь силами переписчиков. Однако было решено, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность в период пандемии коронавируса и удобство для всех жителей страны.



Сегодня на «Госуслугах» переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего к началу ноября переписалось более 60 % россиян, или более 80 млн человек, из них почти 20 млн заполнили переписной лист самостоятельно на портале.



В Росстате также напомнили, что первые итоги первой Всероссийской цифровой переписи населения благодаря новым технологиям появятся уже в январе 2022 года, затем они будут дополняться. Так, например, полные сведения о национальном составе страны станут известны к октябрю 2022 года. Помимо этого, обезличенные данные, собранные в процессе переписи, будут автоматически привязываться к цифровой карте. В результате появится полная цифровая карта России.



Источник: RG.ru.