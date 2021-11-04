Руководство Шумерли поздравляет с Днём народного единства

Уважаемые горожане!

Войны, смуты, кризисы оказывают мощное негативное влияние на государственность, вплоть до низвержения государственного строя и его суверенитета.

История России знает немало случаев, когда единение ее народа не допустило краха страны и сумело сохранить как территориальную целостность, так и национальные устои.

И именно сегодня мы отмечаем день народного единства, напоминающий нам о том, что слава народа — в его доблести и патриотизме.

С праздником вас, уважаемые горожане!

Призываем всех к единству, позволяющему сегодня и вовеки сохранить Россию и ее народ!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.