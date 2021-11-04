Уважаемые жители Чувашской Республики!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
День народного единства объединяет всех россиян – это особенный праздник, в котором слились воедино история и современность, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции народа.
Благодаря историческому подвигу наших предков этот праздник стал символом патриотизма, ярким свидетельством того, что сплоченность народа, гражданское согласие — главная опора государства.
После добровольного вхождения Чувашии в состав российского государства ровно 470 лет назад чувашский народ влился в дружную семью братских народов России и смог приобщиться к славным страницам истории великой страны.
В нашей республике в добром соседстве проживают представители 128 различных национальностей и конфессий. В 2017 году в Чебоксарах открылся Дом дружбы народов, на базе которого функционируют 36 национально-культурных объединений. Мы совместно решаем задачи развития нашей республики, исполнения национальных проектов и государственных программ. Сообща трудимся, чтобы крепла и процветала наша Родина.
Сегодня наша общая задача – жить и работать во благо сильной и крепкой России, передать поколениям детей и внуков память о нашей истории, силе единства и такие важнейшие ценности, как дружба, взаимное уважение, готовность прийти друг другу на помощь.
Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.
Поздравление Главы Чувашии с Днём народного единства
Уважаемые жители Чувашской Республики!
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