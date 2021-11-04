Настоящим чувствам ничто не помеха!

Четверть века счастливы вместе уроженка Красночетайского района Светлана Кудряшова и выходец из Азербайджана Сабир Кишиев. Познакомились они в середине 90-х годов в Воркуте. Светлана работала товароведом, Сабир – в сфере торговли. Они сразу понравились друг другу и начали общаться. В 1996 году поженились, восемь лет спустя переехали в Шумерлю.

Воспитали троих дочерей – Анастасию, Екатерину и Диану. Когда пришло время крестить дочерей, отец возражать не стал. Старшие дочери уже создали свои семьи и подарили родителям двух очаровательных внучек.

Разность вероисповеданий ничуть не препятствует их семейному счастью, признаются супруги, напротив, только обогащает. Сабир всей душой полюбил национальную культуру супруги, заслушивается чувашскими песнями, бывает, на общих весельях пускается в чувашский перепляс. С годами он стал понимать чувашский язык, благо, в чем-то чувашский и азербайджанский языки схожи, а некоторые слова по звучанию одинаковы.

Любит глава семьи приготовить домочадцам национальные блюда — базбаш, хинкали, люля-кебаб, долму. С годами он освоил и чувашскую кухню, так что испечь хуплу для Сабира не проблема. А из кулинарных шедевров жены больше всего предпочитает простые щи.

У супругов немаленькое хозяйство – куры, утки, гуси. Сейчас они достраивают большой уютный дом. Отдельных слов заслуживает их приусадебный участок. Это настоящая оранжерея! «Муж увлекается цветоводством, пристрастил к этому и меня, — поделилась с корреспондентом газеты Светлана.- Построил под цветы огромную теплицу: и доход, и радость глазу».

Супруги несколько лет ведут небольшой семейный бизнес, поэтому почти все время проводят вместе. «Мы не надоедаем друг другу, поэтому и счастливы вместе, — единодушны они, — а настоящим чувствам разная религия помехой быть не может».

О. Дмитриева.