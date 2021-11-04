«Ленинградцы» получат единовременную выплату

77 тыс. граждан России, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат разовую выплату в размере 50 тыс. рублей. Она будет выплачена к юбилейной дате — 22 ноября 1941 года была открыта «Дорога жизни», единственная магистраль через Ладожское озеро, по которой снабжался блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

В Чувашской Республике выплату получат 29 человек. За выплатой не нужно обращаться в Пенсионный фонд, ее доставят получателю одновременно с пенсией за ноябрь.



КС в г. Шумерле Отделения ПФР по Чувашии.