8 ноября стартует Всероссийская акция «Культурный марафон»

Ежегодная акция «Культурный марафон» пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют.

Цель «Культурного марафона» — увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут все желающие: учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы – умные колонки «Яндекс.Станция Лайт». Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Организаторами проекта выступают Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и «Яндекс».

Источник: Минкультуры Чувашии.