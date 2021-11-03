Шумерлинские столовые прошли во второй тур

С 21 по 26 октября в Чувашии состоялся первый тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». На конкурс было подано 30 заявок от 20 муниципалитетов республики, из них 8 школ представили материалы в номинации «Лучшая столовая городской школы», 22 школы — в номинации «Лучшая столовая сельской школы».

По условиям отборочного тура каждая школьная столовая представила портфолио с заявкой, презентацией, информационной картой, отзывами родителей и обучающихся, технологическими картами каждого готового блюда, а также разнообразные фото- и видеоматериалы. Члены конкурсной комиссии оценивали правильность оформления портфолио, обоснование выбора блюд и их сочетание, содержание технологической карты, оригинальность оформления и подачи блюд, а также эстетическое состояние пищеблока, обеденного стола, линии раздачи и т.д. По итогам оценивания представленных материалов во второй тур вышла 21 школьная столовая, в том числе две шумерлинские – школы № 2 и Егоркинской школы.

В связи с эпидемиологической обстановкой в республике и нахождением обучающихся на каникулах конкурсная комиссия приняла решение оценивать второй этап (творческий конкурс) по фото- и видеоматериалам, уже представленным в портфолио. Итоги второго тура будут подведены 8 ноября.



Источник: Минобразования Чувашии.