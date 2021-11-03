Стартует зимний набор в студию «Прожектор»

Впереди длинные зимние вечера с их мандариновым ароматом и предновогодней суетой. Многим юным пользователям социальных сетей хочется рассказать о своих новогодних хлопотах всем своим друзьям.

Чтобы сделать пост в социальной сети ярким и интересным, нужно потрудиться вместе с участниками проекта «Создание городского медиацентра «Прожектор» — победителя конкурса Фонда президентских грантов. На занятиях проекта опытные спикеры будут делиться советами по созданию самых крутых видео, после чего ребята смогут смело покорять социальные сети. Юных медийщиков ждут задания после каждого образовательного блока. Они помогут сразу применять полученные знания на практике.

Записаться на курс городского медиацентра «Прожектор» очень легко. Найдите нас в сети «ВКонтакте» (vk.com/prozhektor_shum) и подайте заявку на странице через разделы «Услуги» или «Мероприятия», и наши редакторы с вами свяжутся и сообщат расписание. Ждем ваши заявки!



Ю. Жданович, руководитель студии «Прожектор».