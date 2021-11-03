Основа государственности – единство граждан, политических и общественных сил

Накануне Дня народного единства глава администрации города Шумерли Валерий Шигашев поделился своим мнением с газетой «Вперёд» о значении консолидации в современных реалиях. «Праздник, отмечаемый 4 ноября, мы, как правило, соотносим с нашим историческим прошлым, вспоминая смуты, междоусобицы, военные агрессии, кризисы управления власти. На самом деле, народное единство – ключевая основа государственности, и для осознания этого фактора необязательны глобальные вызовы, — отметил он.



В качестве наглядного примера руководитель муниципалитета привел сегодняшнюю ситуация с пандемией: «Мы можем сколько угодно говорить о степени опасности ковида, рассуждать об эффективности и целесообразности принимаемых мер, но задача полноценно решится лишь в одном случае – консолидации граждан, органов власти, политических и общественных структур и выработки единого, всеми понимаемого механизма. Пока этого не случится, население продолжит рисковать своим здоровьем, нести фатальные жертвы, экономика и политика будут девальвироваться».



Валерий Шигашев не снимает ответственности за происходящее с органов власти и считает, что необходимо как можно быстрее вернуть доверие граждан к проводимой государством политике: «Именно этот фактор является основным эмоциональным раздражителем, вызывающим субъективное отношение населения страны к принимаемым антиковидным мерам. В том числе и вакцинации, что создает обширную питательную среду для ангажированных заявлений, формирующих антипрививочное движение. Сегодня нам необходимо осознать все ситуационные и системные проблемы и всем вместе, всем миром их решить». Это и станет, по его мнению, реальным воплощением принципа народного единства.



Н. Владимирова.