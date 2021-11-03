Объединенные идеями миролюбия и дружбы

В Шумерле второй год в стенах городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака плодотворно работает детский центр православной культуры «Благодать», открывшийся в 2020 году при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» и администрации города.

Как рассказала газете «Вперёд» руководитель центра Елена Каширина, за время существования этого культурно-досугового объединения удалось собрать команду неравнодушных людей и волонтеров, объединённых идеей сохранения миролюбия, единства, дружбы народов, проживающих на территории России, воспитания в детях патриотизма. Как и в прошлом году, миссия центра осталась неизменной: пробуждение интереса у детей и молодежи к православной культуре и истории, к духовно-нравственной литературе и, конечно, продвижение чтения.



«Чтобы пробудить и поддерживать интерес у детей и подростков к прошлому своей родины, нами был внедрен новый цикл занятий по изучению обычаев и традиций народов России, — рассказала Елена Каширина. – Это были интеллектуариумы, минутки духовного вдохновения, прогулки со святым отцом, творческие мастер-классы, заседания книжной мастерской, исторические экскурс-путешествия, тематические культурно-образовательные программы».



В сложившейся эпидобстановке в общую концепцию деятельности центра были внесены коррективы – многие события перешли в дистанционный формат, мероприятия проводятся на странице официальной группы «Благодать» в социальной сети «ВКонтакте». Это значительно расширило круг участников мероприятий. «Среди наших подписчиков стали появляться совершеннолетние молодые люди, позже присоединились жители среднего и старшего возраста, проживающие как в городе и районе, так и далеко за пределами Чувашии», — отметила руководитель центра.



В следующем месяце будет подведен итог реализации проекта. Как и в прошлом году, кульминационным событием станет ярмарка православных идей «С любовью к вере». Главная концептуальная идея ярмарки продолжит выражаться в неразрывности связи духовности и православия. «Ведь религия, будь то христианство, ислам, буддизм, исторически показала себя огромной силой, способной объединять, примирять многочисленные народы нашей страны», — констатировала Елена Каширина.

Организаторы второй ярмарки православных идей предполагают расширение географии участников и увеличение количества заявок. В 2020 году ярмарка собрала в онлайне около 300 представителей огромной многонациональной России и даже зарубежья.



Н. Владимирова.