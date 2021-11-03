Кому положена субсидия на нерабочие дни?

Постановление Правительства РФ дополнено условиями предоставления субсидии на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях.

Для ее получения: лицо должно быть включено в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО; его основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к Постановлению 1513; лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в его отношении не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует задолженность свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся переплаты.



Расчет субсидии производится следующим образом: для юридических лиц и СОНКО — 12 792 руб. (МРОТ) х количество работников в июне 2021 года; для индивидуальных предпринимателей — 12 792 руб. (МРОТ) х количество работников в июне 2021 года (+ ИП); если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 792 руб. Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО однократно.



Заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика (ЮЛ или ИП), ТКС или по почте. Оно будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней.



Минэкономразвития Чувашии.