Для окрашивания металла сегодня используются различные технологии, но именно порошковая окраска получила наибольшее распространение, что объясняется её универсальностью использования и приемлемыми ценами. Качественная порошковая окраска металла предлагается компанией Крабер в Нижнем Новгороде, все работы проводятся в минимальные сроки и имеют доступную цену.

Порошковая технология окраски металла появилась ещё в прошлом веке и сегодня получила наибольшее распространение на рынке. К преимуществам такой технологии относят прочность покрытия, экологичность и экономичность. При окрашивании не используют какие-либо жидкие токсичные растворители, что в свою очередь позволяет несколько сэкономить на стоимости окраски. В настоящее время выбор текстуры и цветов практически не ограничен, имеется возможность проведения колеровки цвета под задание заказчика. Выполненное покрытие отличается прочностью, монолитный слой предупреждает проникновение к металлу влаги, что в свою очередь исключает образование коррозии, продлевая срок службы металлических изделий.

Качество такой порошковой окраски будет во многом зависеть от используемого оборудования. В компании Крабер применяют суперсовременные установки для порошковой окраски металлических изделий, проводится работа с алюминиевым профилем, трубами, металлическими дверями, а также различными металлоизделиями. Применение современного оборудования и качественной краски позволяет обеспечить долговечность нанесенного покрытия, которое надёжно защищает металл от коррозии.

В Крабер предлагают полный цикл металлообработки, в том числе предварительное удаление с изделий ржавчины и их качественную окраску. Имеется возможность работы с трубами, которые имеют сварные швы и следы коррозии. Такая предварительная обработка выполняется с помощью пескоструйных установок, после чего выполняется обезжиривание, промывка, сушка и лишь после этого с помощью специальных установок наносят порошковую краску на металлические изделия. Благодаря большому практическому опыту работы специалистов компании Крабер, им удастся в короткие сроки решить самые сложные задачи, предложив соответствующие гарантии качества на выполненную работу.