Ивана Николаевича Кузьмина в Шумерле знает, пожалуй, каждый. Ветерана органов внутренних дел, почетного гражданина города старожилы-шумерлинцы называют по-доброму «дядя Ваня». Службе в городском отделе внутренних дел полковник милиции Кузьмин посвятил 24 года своей пятидесятилетней трудовой биографии, из которых почти 14 лет руководил отделом.



Иван Николаевич Кузьмин – верный подписчик нашей газеты. Всегда бодрый и приветливый, каждое пятничное утро он собственноручно забирает свежий номер в редакции, не переставая удивлять всех «вперёдовцев» своей исключительной выправкой и статью. Вот и на интервью в преддверии своего 85-летнего юбилея он, как всегда, зашел какой-то только ему присущей уверенной походкой и после двухчасового общения приятно удивил отличной памятью, ясностью ума, силой духа, оптимизмом.



Ивану Николаевичу Кузьмину досталась удивительная судьба. Родился будущий полковник милиции 2 ноября 1936 года в деревне Новые Шальтямы Канашского района. И мать, и отец были простыми колхозниками. В декабре 1941 года отца, участника еще финских событий, призвали на фронт, но по дороге эшелон разбомбили фашисты. Глава семьи был тяжело ранен и впоследствии комиссован.



Иван был старшим из четверых детей, первым помощником родителям и по хозяйству, и по уходу за младшими сестрами и братом. В старших классах у него сформировалась мечта стать учителем физики и математики и после школы будущий милиционер пытался поступить в Чувашский пединститут на физмат, но на экзаменах не повезло… Впоследствии эту неудачу он списал на уготованную кем-то свыше совсем другую судьбу.

Через год после школы, отработав плотником в одной из канашских строительных контор, он ушел служить в армию. Три года службы в войсках связи сформировали в нем настоящего мужчину, научили важным, так пригодившимся впоследствии качествам – дисциплине, собранности, ответственности.

Вернувшись со службы старшим сержантом, он всерьез задумался об оперативной работе. В Канашском отделе внутренних дел тогда набирали молодых людей на учебу в школу милиции. И.Н. Кузьмин не раздумывая поехал в отдел кадров МВД республики, успешно прошел медкомиссию и стал курсантом Горьковской специальной средней школы МВД СССР. Два года учебы окончательно утвердили в нем желание посвятить себя службе в органах.



По окончании школы милиции у него была возможность поехать по направлению на Сахалин, но в квалифицированных кадрах нуждалась и родная республика. По личному распоряжению министра МВД Чувашии молодого специалиста назначили оперуполномоченным в столичный горотдел уголовного розыска. Свое первое раскрытое дело по поимке карманника с поличным новоиспеченный опер запомнил на всю жизнь. За год службы в чебоксарском угро Иван Николаевич поднаторел в раскрытии и более серьезных преступлений, чем зарекомендовал себя с положительной стороны.



В начале 1963 года в возрасте двадцати шести лет Кузьмин был назначен начальником уголовного розыска Шумерлинского ГОВД. Времена тогда были неспокойные: процветало хулиганство, чуть ли не в каждом доме обрез или холодное оружие, беспощадные, с поножовщиной, групповые драки «район на район». Старожили Шумерли хорошо помнят, как жестоко конфликтовали представители «Труженика», комбината и центра друг с другом. Однажды, вспоминает, улыбаясь, Иван Николаевич, ему пришлось, выражаясь современным языком, усаживать за «стол переговоров» лидеров ОПГ. В зале клуба «Восход» местные хулиганы расселись по «фракциям», а со сцены начальник угро и прокурор Чувашии их примиряли, уговаривали, убеждали… Разговор тогда получился жестким. Хулиганы, казалось, прислушались и на время чуть поутихли.



В памяти полковника милиции сохранился случай, когда в самом центре города, на площади, представители группировок с огнестрельным оружием в руках догоняли друг друга… Заметив прибывшего на место Кузьмина, закричали: «Дядя Ваня, мы в тебя стрелять не будем». Именно так уважительно и по-доброму называли начальника угро конфликтующие с законом. Потом с легкой руки преступного мира это обращение как-то само собой ушло «в народ». И это не удивительно — Кузьмин никогда не изменял своим человеческим качествам: и с рядовым составом, и с высокопоставленными лицами, и с преступным миром, со всеми общался спокойно, доброжелательно, с достоинством и честью. Наверное, за это его и уважали.



Ивану Николаевичу есть что вспомнить из своего оперативного опыта. Ну, как могут уйти из памяти моменты, когда милиционеры всем отделом ловили сбежавшего из колонии рецидивиста, совершившего кражу с подкопом в одном из магазинов города? Или кража нескольких малокалиберных винтовок из ПТУ № 6! Сколько шума она наделала, только ленивый не склонял тогда сотрудников милиции. А сколько нервов доставило горение одного за другим домов в алгашинской стороне! Тогда Кузьмин с товарищами неделями не вылезали из зоны риска. И только после пары показательных судов над поджигателями дело было прекращено.



В середине 60-х, вспоминает Иван Николаевич, в округе пошла череда повальных краж лошадей. Порядка 30 особей были украдены с предприятий города и района. Оперативники подозревали, и как потом выяснилось, небезосновательно, что конекрадством промышляют оседлые цыгане, жившие тогда на Палане.… Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что, действительно, цыгане переправляли лошадей вплавь через Суру в Княжиху. Там их встречали горьковские «ромалы», а «наши» — поездом обратно. Шумерлинские милиционеры связались с пильнинскими коллегами и совместными усилиями раскрыли преступление. Тогда, вспоминает полковник милиции, не менее десяти цыган были привлечены к уголовной ответственности.

В 1965 году Кузьмин был утвержден в должности заместителя начальника Шумерлинского ГОВД, а в 1973 году возглавил отдел. К тому времени он заочно окончил Саратовский филиал Высший школы МВД СССР и считался перспективным сотрудником руководящего состава.



Под руководством начальника ГОВД ежедневно решалась главная задача — вовремя прийти людям на помощь. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью, элементарная безопасность людей обеспечивались тщательно подбираемым личным составом — высокопрофессиональными сотрудниками, настоящими блюстителями закона. Каждый член коллектива в сотню человек был на своем месте. Как оперативник он нередко лично получал информацию как о совершенных, так и планируемых преступлениях. Неудивительно, что в бытность И.Н. Кузьмина руководителем ГОВД раскрываемость преступлений была очень высокой — более 90 %. Конечно, здесь налицо личная заслуга грамотного руководителя, умело координировавшего работу.

Как бы это высокопарно ни звучало, Иван Николаевич достойно выполнял свой служебный долг, честно трудился на своем месте. Зачастую Кузьмин сам участвовал в засадах, обысках, следственных экспериментах и допросах, работал на местах происшествий. Бывало, что ему самому приходилось стрелять и оказываться под пулями…



Полковник милиции не переставал делиться с молодыми сотрудниками секретами оперативного мастерства, подсказывал, как беседовать с людьми, особенно с подозреваемыми, как проводить оперативно-розыскные мероприятия. Многие небезосновательно называют Ивана Николаевича Кузьмина своим учителем и наставником (в их числе – проработавший с ним бок о бок 12 лет Михаил Киселев, возглавивший в 1990 году Министерство внутренних дел Чувашии, и Вячеслав Тихонов, министр безопасности Чувашской Республики в 1981—1994 гг.).



За годы, отданные Иваном Николаевичем покою и благополучию шумерлинцев, он имеет множество поощрений, награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, «50 лет советской милиции», «За отвагу на пожаре», отмечен нагрудными знаками МВД СССР «Отличник милиции», «Заслуженный работник МВД СССР», другими ведомственными наградами. Он несколько раз избирался депутатом Шумерлинского районного и городского Советов народных депутатов. В 2017 году И.Н. Кузьмину заслуженно было присвоено звание почетного гражданина города Шумерли, а в прошлом году к 100-летию Чувашии он был удостоен высшей награды – Почетной грамоты Чувашской Республики.



После выхода по выслуге лет на заслуженный отдых активная гражданская позиция не позволила ему сидеть дома. В разные годы И.Н. Кузьмин трудился начальником штаба гражданской обороны райисполкома, начальником автошколы ДОСААФ, юрисконсультом горисполкома, начальником службы безопасности ШЗСА, руководил штабом народной дружины.



И сегодня, в свои 85 лет, Иван Николаевич активно участвует в жизни города и района: возглавляет городское отделение общественной организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике, встречается с молодыми сотрудниками полиции, делится накопленным опытом. Сидеть без дела – это не про него, полковник милиции всегда держит руку на пульсе, не остается в стороне ни от мировой, ни от внутренней политики. В свободную минуту читает книги, предпочитает историческую литературу и классику, благо, в доме немалая личная библиотека. Летом он с удовольствием трудится на садовом участке, а для души, признаётся, ходит на репетиции хора «Вдохновение» Центра социального обслуживания населения.



Иван Николаевич ни минуты не сокрушается, что Шумерля стала его судьбой, что здесь он состоялся и в профессии, и в личной жизни. Свое семейное счастье он начал строить в далеком 1962 году, женившись на однокласснице. Всю их совместную 55-летнюю жизнь Клавдия Афанасьевна была его верной спутницей и единомышленницей. Супруги воспитали двоих детей – дочь Светлану и сына Игоря. Так случилось, что все члены когда-то дружной семьи друг за другом ушли в мир иной. Сегодня самая главная отрада в жизни Ивана Николаевича – два внука и три правнука. Для них он живет и здравствует. А как иначе? Они – его продолжение и надежда.

Ольга Дмитриева.