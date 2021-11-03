Цифровизация госуслуг – одна из задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». На сегодняшний день с помощью портала ЕПГУ жители Чувашии могут получить 56 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
В соответствии с поручением Президента России В.В. Путина между Минцифры России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено Соглашение, в рамках которого к концу 2021 года в Чувашии планируется вывести 74 услуги в электронный вид.
За январь—сентябрь 2021 года в числе самых популярных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг оказались следующие:
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» (всего 67363, из них в электронном виде услугой воспользовались 60406);
«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (всего 8662, в том числе в электронном виде — 5866);
«Принимает и рассматривает лесные декларации, поданные лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду» (всего 191, в электронном виде услугой воспользовались 191).
В режиме онлайн также можно оформить субсидию на оплату ЖКУ, встать в очередь на жилье, получить разрешение на строительство и многое другое.
Отметим, по данным Минцифры России, на 1 ноября 2021 года количество жителей республики, имеющих подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг, составило более 884 тыс. человек, прирост за 2021 год составил 114 тыс. новых пользователей.
Жителям Чувашии доступны 56 социально значимых услуг на портале ЕПГУ
Цифровизация госуслуг – одна из задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». На сегодняшний день с помощью портала ЕПГУ жители Чувашии могут получить 56 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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