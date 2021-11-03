Жителям Чувашии доступны 56 социально значимых услуг на портале ЕПГУ

Цифровизация госуслуг – одна из задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». На сегодняшний день с помощью портала ЕПГУ жители Чувашии могут получить 56 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В соответствии с поручением Президента России В.В. Путина между Минцифры России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено Соглашение, в рамках которого к концу 2021 года в Чувашии планируется вывести 74 услуги в электронный вид.

За январь—сентябрь 2021 года в числе самых популярных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг оказались следующие:

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» (всего 67363, из них в электронном виде услугой воспользовались 60406);

«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (всего 8662, в том числе в электронном виде — 5866);

«Принимает и рассматривает лесные декларации, поданные лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду» (всего 191, в электронном виде услугой воспользовались 191).

В режиме онлайн также можно оформить субсидию на оплату ЖКУ, встать в очередь на жилье, получить разрешение на строительство и многое другое.

Отметим, по данным Минцифры России, на 1 ноября 2021 года количество жителей республики, имеющих подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг, составило более 884 тыс. человек, прирост за 2021 год составил 114 тыс. новых пользователей.