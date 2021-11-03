Дмитрий Краснов описал вероятный сценарий развития экономики

Прогноз социально-экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов представил на заседании четырех комитетов Государственного Совета республики. Драйверами роста, подчеркнул вице-премьер, станут экспортно-ориентированные отрасли, сфера услуг и строительство. По оценкам экспертов индекс промышленного производства в 2022 году составит 103 процента, в 2024-ом – 103,7.

«Темпы роста производства будут обеспечены за счет освоения производства высокотехнологичной продукции, запуска новых производственных площадок, реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, создание конкурентных производств. Всего в настоящее время промышленными предприятиями реализуется 79 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей», — рассказал руководитель Минэкономразвития Чувашии.

В ближайшее время в Чувашии планируют начать производить тракторную технику малой и средней мощности, отказоустойчивые мультиагентные автоматизированные системы управления технологическим процессом. Ещё один крупный инвестиционный проект – строительство завода перекиси водорода мощностью 50 тысяч тонн в год. Большой объем налоговых поступлений в бюджет ожидают от создания особой экономической зоны в Новочебоксарске.

«Присвоение статуса ОЭЗ даст возможность моногороду Новочебоксарск за период за 10 лет привлечь не менее 15 миллиардов рублей инвестиций, создать более 800 новых рабочих мест, развить новые виды деятельности. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал, по прогнозам, составит 55,8 миллиардов рублей, или 101 процента к уровню 2020 года. В 2022 году по базовому варианту – 59,9 миллиардов рублей, или 102,1 процента», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Также, по прогнозам, в республике удастся снизить численность безработных граждан до 5,6 тысяч человек к концу 2024 года. Тенденции развития реального сектора экономики должна повлиять на дальнейшую динамику роста заработной платы. Инфляция в ближайшие три года не должна превысить уровень 4 процентов.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.