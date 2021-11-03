Горячая линия для пожилых граждан

В условиях объявленных нерабочих дней специалисты Шумерлинского комплексного ЦСОН не оставляют пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья один на один со своими проблемами. В учреждении организована горячая линия по приему заявок о доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств по рецептам врачей для лиц старше 65 лет, проживающих на территории города Шумерли и Шумерлинского района.

График работы горячей линии: 3 ноября с 8-00 до 17-00 по телефонам 8(83536) 2-38-83, 2-43-83, 8-927-844-83-72; 4-7 ноября с 8-00 до 17-00 по телефонам 8(83536) 2-81-06, 8-927-844-83-72.



ШКЦСОН.