В районе чествовали работников АПК

29 октября в администрации Шумерлинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Мы благодарны вам за ваш нелёгкий труд, вы наша гордость! — обратился к виновникам торжества глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов. — Желаем вам огромных жизненных сил, бодрости духа и крепкого здоровья».

Труд ряда работников был отмечен наградами. Так, Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики награждены кондитер-оформитель кондитерского цеха Шумерлинского хлебозавода Татьяна Слепова и пекарь цеха хлебобулочных изделий Ольга Антонова. Благодарность администрации Шумерлинского района объявлена кондитеру-кремосбивальщику кондитерского цеха Валентине Горбуновой и пекарю цеха хлебобулочных изделий Наталье Никитиной, благодарность администрации района объявлена разнорабочему хозяйства ИП Мазумдер Сергею Рафинову, механизатору СХПК «Комбинат» Владимиру Ефиторову и водителю этого же кооператива Василию Ваструшкину.



С основным докладом о состоянии дел в АПК выступил первый заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства и экологии Андрей Мостайкин. Он отметил, что год сложился для села очень напряженным: агрометеорологические условия для сева зерновых культур были неблагоприятные, из-за жары и отсутствия дождей сев сопровождался дефицитом влаги в почве. По данным метеонаблюдений, в летние месяцы выпало осадков менее 70 % от среднемноголетних значений, в сентябре — 43 % от месячной нормы. Снизилось число работников в сельскохозяйственных предприятиях — на 3,2 %, до 60 человек.



За 9 месяцев 2021 года, по предварительным данным, произведено продукции на 448,3 млн рублей, индекс производства продукции во всех категориях хозяйств составил более 82 % к аналогичному периоду 2020 году. Посевная площадь в сельхозорганизациях района составила около 7,7 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года. В 2021 году сев яровых зерновых культур проведен на площади 2842 га, что составляет 92,5 % плана. Наибольшие площади яровых зерновых культур посеяны ИП Мазумдер — 865 га, СХПК «Комбинат» — 762 га и АО «Вурнарский мясокомбинат» — 489 га. Технические культуры посеяны на площади 585 га, однолетние травы — 52 га, беспокровные многолетние травы — 99 га. Картофель посажен на площади 3,9 га (57,1 % к уровню прошлого года), овощи — 17 га (95 % плана). По предварительным данным, в сельскохозяйственных организациях намолочено 7492 тонны зерна (50,3 % к уровню прошлого года). Под урожай 2022 года посеяно озимых зерновых культур на площади 2415 га, что составляет 121 % к уровню 2021 года. Превышен уровень прошлого года по поднятию зяби — 3000 га.



Значимый вклад в производство сельхозпродукции внесли крестьянско-фермерские хозяйства района: ИП Мазумдер Сайфул А.Ф.М. Ислам, КФХ Самарина Владимира Юрьевича, КФХ Шачкина Михаила Егоровича, КФХ Иванова Владимира Петровича, КФХ Ардвеньева Сергея Владимировича, КФХ Ануфриева Льва Владимировича, КФХ Харитонова Дениса Германовича. В текущем году ими было произведено 3152 тонны зерна, или 42 % от общего валового сбора зерна по району, 62,4 тонны картофеля и 136 тонн овощей. Фермерами обрабатывается 3385 га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 45 % от посевных площадей.

По состоянию на 1 октября текущего года в сельскохозяйственных организациях и крупных КФХ заготовлено 1180 тонн сена (386,9 % плана), 600 тонн сенажа (48 % плана). На 1 условную голову скота заготовлено 23,6 ц к. ед.



При проведении сельскохозяйственных работ особая роль принадлежит механизаторам. Наивысший намолот на уборке зерновых культур — у комбайнера из хозяйства ИП Мазумдер Олега Удиванова, который намолотил 1235 тонн, а комбайнер Геннадий Ильин из СХПК «Комбинат» — 1100 тонн. Также отличились комбайнеры Александр Гвоздеров (ИП Мазумдер) и Григорий Соколов (АО «Вурнарский мясокомбинат»), у которых намолот зерна составил более 950 тонн. Высоких показателей в экономическом соревновании по подготовке почвы, севе зерновых культур добились механизаторы ИП Мазумдер Геннадий Миронов (1000 га), Петр Сымулов (800 га), Юрий Григорьев (450 га), СХПК «Комбинат» — Валерий Илакин (800 га) и Альберт Уляндин (600 га).

По оперативным данным, за 9 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств произведено 378,1 тонны мяса, что составляет 99,9 % к уровню 2020 года, 5190,7 тонны молока, или 96,3 % к аналогичному периоду 2020 года. На 1 октября 2021 года во всех категориях хозяйств Шумерлинского района поголовье скота составило 2626 голов, или 94,5 % к уровню 2020 года, в том числе поголовье коров — 1533 головы (103,3 %), свиней – 192 головы (63 %). В развитие животноводства значительный вклад вносит ООО «Приволье» (руководитель — Евгения Беликова), в котором произведено 14,2 тонны мяса, что составляет 110 % к аналогичному периоду прошлого года, 267,3 тонны молока (103,8 %), на 3,4 % увеличено поголовье КРС.



За 2019—2021 гг. реализован проект по созданию сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сельское подворье» (председатель — Елена Вершинина) на территории Краснооктябрьского сельского поселения. В прошлом году кооператив открыл магазин по реализации излишков сельскохозяйственной экологически чистой продукции, произведенной в личных подворьях жителей Краснооктябрьского сельского поселения. Также реализуется молочная продукция, произведенная в ООО «Приволье» и переработанная силами кооператива. Объем инвестиций составил около 8 млн рублей, создано 3 рабочих места, приобретено 18 единиц различного оборудования на сумму 1,8 млн руб.



В текущем году в целях обновления машинно-тракторного парка хозяйствами района приобретено 13 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 20,1 млн рублей (172 % к уровню прошлого года). Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка из федерального и республиканского бюджетов на сумму 5,9 млн рублей, что составляет 328 % к уровню 2020 года.

В настоящее время начата реализация инвестиционного проекта ООО «Агрофирма «Алтышевская» по направлению «Производство сельскохозяйственной продукции и вовлечение в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения» на территории Русско-Алгашинского и Большеалгашинского сельских поселений. Инвестиции в 2020 году по данному проекту составили более 10 млн руб., создано 5 рабочих мест. В 2021 году проведены работы на площади 1682 га сельскохозяйственных земель.



В 2021 году по программе инициативного бюджетирования предусмотрена реализация 63 проектов на общую сумму около 46,4 млн руб. Уже реализовано 53 проекта на сумму 35 млн руб. В рамках данной программы отремонтировано 17 автомобильных дорог в населенных пунктах сельских поселений протяженностью 16 км, устроено 12 противопожарных водоемов, отремонтированы системы водоснабжения в с. Туваны, д. Луговая, д. Вторые Ялдры, с. Русские Алгаши и реализованы другие проекты.