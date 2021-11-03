Для подведения итогов Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, библиотеки Чувашии открывают литературные гостиные. Авторами проекта являются Союз женщин Чувашии и Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии. Куратором выступает Национальная библиотека Чувашской Республики. В литературные гостиные приглашаются участники клубов молодых семей, воспитанники детских садов, школьники и их родители.

В рамках проекта «Литературная гостиная» библиотекари познакомят ребят с историей строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, расскажут о тяжёлом женском труде, покажут различные материалы на эту тему. А для взрослых участников проекта будет организован форум, где они смогут подискутировать, обменяться своими идеями, мнениями.



«Цель нашего проекта — воспитание патриотизма и чувства гордости за малую родину у подрастающего поколения. Мы хотим собрать из разных уголков Чувашии литературные произведения о трудовом подвиге строителей оборонительных рубежей и выпустить сборник, в который войдут самые лучшие рассказы, стихи, очерки», — рассказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Проект «Литературная гостиная» стартует 9 ноября и завершится 30 ноября. 1 декабря будут подведены итоги.