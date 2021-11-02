19 ноября в Чувашии состоится Всероссийский день правовой помощи детям

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка в Российской Федерации проводится Всероссийский день правовой помощи детям.

В этом году Всероссийский день правовой помощи детям состоится 19 ноября 2021 г.

Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи.

К основным целевым группам данного мероприятия относятся: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновители, дети-инвалиды и их родители.

В 2021 году государственными органами Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике запланировано более 400 мероприятий: круглые столы с участием органов юстиции и внутренних дел, органов государственной власти и местного самоуправления, нотариального и адвокатского сообществ и иных некоммерческих организаций, дни открытых дверей для родителей и несовершеннолетних, консультирование родителей и несовершеннолетних по социально-правовым вопросам (семейное, жилищное, трудовое законодательство, права детей), правовые беседы, обучающие семинары, проведение выставок детских рисунков, подготовка и размещение буклетов о правах и обязанностей детей, беседы с родителями, оформление информационных стендов.

Пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений будут также организованы на базе образовательных учреждений, детских домов и центров социальной реабилитации несовершеннолетних.

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям, проводятся с учетом мер и ограничений, касающихся обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан Российской Федерации, а также связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Всех желающих приглашаем принять участие в данных мероприятиях.

ДАТА: 19 ноября 2021 г.

МЕСТО: районы и города Чувашской Республики

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:

заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Михайлов Игорь Викторович.

КОНТАКТЫ: заведующий сектором по связям с общественностью Езюкова Валентина Рюриковна, (8352) 64-20-72.