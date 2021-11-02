С бизнесом Чувашии на связи и в постоянном диалоге

«Нельзя отсиживаться, вопросов от бизнеса поступает много. Считаю, что мы должны, открыто проговорить болевые моменты и текущее состояние дел с учётом введённых ограничений из-за распространения коронавируса». Так открыл онлайн-брифинг для предпринимателей и средств массовой информации вице-премьер Дмитрий Краснов. На вопросы заместитель Председателя Правительства республики отвечал в прямом эфире Youtube-канала центра «Мой бизнес», а также в Instagram на страницах «Чувашская Республика» и Минэкономразвития Чувашии.

Дмитрий Краснов подчеркнул, что меры, принимаемые в Чувашии необходимы для того, чтобы остановить распространения инфекции. Статистика по смертности от коронавируса в республике по-прежнему остается напряженной, есть сложности с обеспечением пациентов кислородом. Мощностей для производства даже его суточной потребности не хватает, необходимо порядка 50 тонн.

Для того, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию введены дополнительные ограничения. Это возможность минимизировать контакты и прервать цепочку распространения вируса. C 30 октября по 7 ноября в республике разрешено работать всем объектам продовольственной торговли, в том числе на территориях ярмарок и рынков. Запреты не распространяются на специализированные торговые объекты по продаже бензина, дизельного и газомоторного топлива, автозапчастей, очков, линз, а также ритуальных принадлежностей. Бизнес задается вопросом – будет ли поддержка? Ответ Дмитрия Краснова был подробным.

«Определен перечень 77 системообразующих предприятий, которые вносят существенный вклад в экономику региона. Для них предусмотрены льготные кредиты по ставке не более 5 процентов на пополнение оборотных средств, для субъектов малого и среднего предпринимательство предусмотрено снижение налоговых ставок: кто на «упрощенке» сидит — с 6 до 4 процентов и с 15 до 10 процентов – это доходы минус расходы. Также мы продлили до 2024 года нулевую ставку для вновь зарегистрированных ИП, которые применяют «упрощенку» и патентную систему налогообложения», — подчеркнул руководитель Минэкономразвития Чувашии.

Дмитрий Краснов напомнил и о «наборе возможностей», которые предоставляет центр «Мой бизнес». Льготные микрозаймы, кредиты, гарантийное обеспечение – все это могут получить субъекты предпринимательства. Также в регионах, отметил вице-премьер, продлен мораторий на плановые проверки в следующем году.

«С 1 ноября для субъектов бизнеса будут компенсировать МРОТ в расчете на одного сотрудники. До 15 декабря нужно будет подать заявку в электронной форме через сайт налоговой службы, этот сервис начал работать. Здесь у нас выплата компенсаций организация и индивидуальным предпринимателям, которые работают в пострадавших отраслях. Только легально работающие по этом списку и будут предоставляться в размере МРОТа. По отраслям мы неоднократно говорил, ставьте в направлении деятельности тот ОКВЭД, чем вы занимаетесь, иначе на меры поддержки можно не рассчитывать», — рассказал Дмитрий Краснов.

Также возобновится программа кредитной поддержки на выгодных условиях, под три процента годовых. Причем первые полгода можно не вносить платежи.

Текущие ограничения волнуют и арендаторов. Руководитель Минэкономразвития Чувашии рассчитывает, что для них также будут предусмотрены компенсации, время покажет. Еще одна актуальный вопрос – «Какое будущее ожидает торговые центры?».

«Самоцель – формирование коллективного иммунитета. Работа по QR-кодам – это инструмент, нужно думать об обществе и здесь напомню, что наши права заканчиваются, где начинаются права других. Мы рассматривали такую инициативу и предлагали ввести QR-коды, но контроль за исполнением в плане выявления нарушений на праздничные дни решили закрыть. После 8 ноября первым этапом может быть и введение QR-кодов, но будем смотреть на требования», — подчеркнул вице-премьер.

В любом случае все ограничения будут сняты, когда эпидемиологическая ситуация позволит. В Правительстве Чувашии мониторят обстановку и принимают решения, что называется в ручном режиме. Так на еженедельном совещании при Главе республики был снят запрет на работу зоомагазинов. Жители жаловались на то, что в продовольственных магазинах невозможно купить специализированные корма и ветеринарные препараты. Реакция властей не заставили себя долго ждать – магазины для животных вновь открыли свои двери для посетителей.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.