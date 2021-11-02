Сегодня в Шумерлинский район с рабочим визитом посетила министр культуры Чувашии Светлана Каликова

Возглавляемая министром мобильная группа по выявлению фактов нарушений Указа Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 г. (ред. от 29.10.2021 г.) в составе главы администрации района Льва Рафинова, заместителя главы администрации Татьяны Карагановой и зав. сектором по делам ГО и ЧС Владислава Александрова проинспектировала работу торговых точек и предприятий общественного питания на территориях Шумерлинского, Торханского и Ходарского сельских поселений.

Члены мобильной группы напомнили продавцам и покупателям о строгом соблюдении санитарных норм и правил, действующих в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В ходе рейда нарушений выявлено не было. Все предписанные санитарно-эпидемиологические меры на проинспектированных объектах соблюдаются в полном объеме.