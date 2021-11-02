Свыше пятисот объектов общепита в Чувашии получили статус COVID-free

Такие данные на онлайн-брифинге для предпринимателей привел вице-премьер Дмитрий Краснов.

Статус бесковидной зоны получили в каждом предприятии общественного питания в республике. Большинство объектов вошли в реестр свободных от коронавируса за последние две недели. Чтобы обезопасить сферу потребительского рынка от возможных рисков должно быть привито порядка 40 тысяч работников.

«Хочу поблагодарить предприятия общепита за то, что они самые ответственные с точки зрения реагирования на принимаемые меры. Порядка 70 процентов вакцинированных на предприятиях общепита. Что такое свободная от COVID зона? Это говорит о том, что все сотрудники вакцинированы, у посетителей должно быть на руках либо сертификат о прививке, либо справка о перенесенной болезни, либо ПЦР-тест», — отметил заместитель Председателя Правительства Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Чтобы получить статус бесковидной зоны самостоятельно подать декларацию о соблюдении правил деятельности на declaration.cap.ru. С 11 октября доступ в учреждения социокультурной сферы, спортивные организации и предприятия общественного питания может быть предоставлен только вакцинированным от коронавируса, недавно переболевшим COVID-19 , либо при наличии ПЦР-теста.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики