Более 750 тысяч жителей Чувашии приняли участие в переписи

Оперативные данные привели на заседании Правительственной комиссии. Многие жители Чувашии принимают участие в переписи онлайн, на портале Госуслуг. Такая форма опроса будет доступна до 8 ноября.

В ходе переписи предлагается ответить на 33 вопроса – о себе, своём домохозяйстве и жилищных условиях. В Росстате отмечают, что все полученные данные будут собираться и обрабатываться в электронном виде на защищенных серверах в центрах обработки данных. Официальные итоги опубликуют до конца 2022 года.

Переписчики продолжают опросы в период нерабочих дней, соблюдая все меры предосторожности. Чувашстат обеспечил работников всем необходимым – масками, перчатками, санитайзерами, проводится еженедельное ПЦР-тестирование.

На заседании правительственной комиссии обсудили и как обеспечивается безопасность переписчиков.

«Серьёзных инцидентов с участием переписчиков пока не зафиксировано, хотя были факты проявления агрессии по отношению к ним. Наша задача обеспечить безопасность тех, кто проводит перепись. Мы должны реагировать на любую конфликтную ситуацию», - отметил министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.