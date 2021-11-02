Активисты гимназии №8 города Шумерля заняли 2 место в Кубке Юниор–лиги КВН Чувашии!

ЧРМОО «Клуб весёлых и находчивых» стали победителями в конкурсе Грантов Президента Российской Федерации. В рамках реализации проекта руководство КВН Чувашии побывало в МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля, после чего команду гимназистов пригласили на школу КВН в ДОЛ «Солнышко». Креативное мышление, вокальный мастер — класс, разминка, SMM и супер-КВИЗ – начинающие КВНщики успели всё!

Активные гимназисты, завершив обучение в Республиканской школе КВН, подготовили видео выступление своей команды для участия в Кубке Юниор – лиги КВН. С введенными в связи с пандемией в республике нормами и требованиями, Кубок проходил в режиме онлайн-трансляции.

По итогам игры команда гимназии «Дети Алексея Щербакова» заняла 2 место. Поздравляем ребят и желаем им творческих успехов!

Источник: сайт администрации Шумерли.