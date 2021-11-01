QR-коды ввели 47 регионов России

Большинство субъектов Российской Федерации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 внедрили или планируют ввести до конца октября систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров. Какие именно коды и в каких случаях требуются – можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой «Диалогом».

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф ежемесячно пользуется более 4 млн уникальных посетителей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более частые изменения данных по ограничениям.

Во избежание распространения коронавируса нового типа в России с января 2021 года проводится массовая вакцинация: широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону 122.