Школьников приглашают участвовать в онлайн-олимпиаде

По данным ГИБДД, в течение 9 месяцев 2021 года общее количество ДТП в российских регионах сократилось на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения этой цели работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры, проводятся профилактические мероприятия для детей.



Так, в декабре прошлого года в России прошла онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения для школьников 1-4 классов. Она проходила на платформе «Учи.ру» и состояло из интерактивных обучающих и тестовых заданий. В течение двух недель в нем приняли участие более 2,2 млн школьников из 85 регионов. Высокая популярность олимпиады показала важность этой темы, поэтому в этом году успешная практика повторится: онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» пройдет с 1 по 19 ноября, стать ее участниками смогут школьники 1-9 классов.



Как и в прошлом году, мероприятие пройдет на образовательной платформе «Учи.ру». Для того чтобы проверить знания и почерпнуть для себя что-то новое, необходимо зарегистрироваться, затем из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, у участников есть возможность потренироваться. Выполнить задания можно как самостоятельно, так и с родителями.

Напомним, главный показатель федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» — снижение риска гибели участников дорожного движения. В 2030 году он должен составлять не более 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения.



Источник: бкд.рф.