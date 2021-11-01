Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из МВД по Чувашской Республике задержали участников группы, занимавшейся хищением денежных средств пенсионеров

По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных государственных организаций и сообщали, что им якобы полагается денежная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы, лекарства и медицинские приборы. Но для получения выплат необходимо оплатить комиссии, налоги и банковские услуги. Поверив, пенсионеры переводили суммы на счета аферистов.

«По имеющейся информации, группа действовала с 2019 года. Роли соучастников были четко распределены. Они тщательно продумывали криминальную схему и соблюдали меры конспирации, использовали различные способы психологического воздействия на граждан. По версии следствия, причиненный потерпевшим ущерб превысил 3 миллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СУ УМВД России по г. Чебоксары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Москве и Московской области полицейские задержали подозреваемых – двоих мужчин и четверых женщин. У них изъяты денежные средства, большое количество мобильных телефонов, сим-карт и банковских карт, имеющих доказательственное значение для уголовного дела», — отметила Ирина Волк.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов противоправных деяний.

Источник: МВД по Чувашии.