Продолжается прием заявок на «Театральное Приволжье»

Центр молодежных инициатив продолжает прием заявок на участие в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».

Фестиваль направлен на создание условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства, расширение культурного кругозора молодежи и формирование гуманистических и патриотических ценностей у граждан регионов округа.

Участниками фестиваля могут стать: детские театральные коллективы и студии (участники 6-17 лет), молодежные театральные коллективы и студии (участники 18-30 лет).

Первым свою работу презентовал студенческий театр Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Спектакль «Рубеж войны» посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Режиссёр-спектакля – Светлана Лукишина, заместитель директора Алатырского филиала ЧГУ. Постановка была создана по мотивам воспоминаний алатырцев из краеведческого сборника «И стал тыл фронтом». Действие происходит в военном Алатыре. Главные герои – молодые алатырцы, чья мирная жизнь заканчивается. Для них и членов их семей начинается новая, уже военная судьба.

Стань участником! Заявки принимаются до 30 ноября.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики